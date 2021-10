美國全國數百場示威捍衛女性墮胎權

【有線新聞】

美國多個地方有示威,捍衛女性墮胎權。

最高法院新一屆任期展開前最後一個周末,首都華盛頓特區數以千計民眾遊行至最高法院,沿途高叫口號,高舉聲援墮胎權的標語,抗議上月在得州生效的「心跳法」嚴重限制女性墮胎的自由。

即使美國最高法院在1973年裁定墮胎合法化,但近年女性墮胎權屢受挑戰。全國各州多地,周六有逾600場捍衛墮胎權的示威和集會。

美國計劃生育聯盟主席約翰遜說:「單是今年,我們已看到近600項相關限制遍布47個州。無論你住在哪裡、身處何地,這場抗爭現已迫在眉睫。」

「得州心跳法」規定懷孕6周後,即一般可偵測胎兒心跳的時期,孕婦不可墮胎,因姦成孕亦沒例外。被視為國內其中一條最嚴苛反墮胎法。

而密西西比州的反墮胎法,預料將在最高法院周一展開新任期後,審理是否合憲。該法規定除了面臨生命危險,或胎兒嚴重畸形,否則禁止懷孕15周後墮胎。法案在2018年通過,但遭地方法院否決。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。