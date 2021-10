影評：台灣白色恐怖年代的驚悚片《返校》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

獲得五座金馬獎的台灣驚悚片《返校》,10月8日終於登陸美國電影院。

1962年的台灣,處於歷史上白色恐怖的時期。國民黨政府在防止共產主義滲入的時候,也鼓勵人民檢舉共方間諜。

中學三年級學生方芮欣,因為家中失和,由音樂老師殷翠涵介紹她給輔導老師張明暉。兩位老師也是一個閱讀禁書讀書會的創辦人,但是張明暉和方芮欣也產生了師生戀。在殷翠涵的勸阻下,張明輝和女學生方芮欣分手。於此同時,方芮欣見到父親被憲兵帶走。被施於家暴的母親口說是菩薩保佑,但是方芮欣卻也知道這和母親做出政治指控有關。方芮欣想到告發殷翠涵,但事件也導致讀書會的所有學生被逮捕、處決。方芮欣能否克服自身的內疚?

兩年前在台灣上映的影片取得輝煌的票房紀錄,並獲得五座金馬:徐漢強獲得最佳新導演獎,還獲得最佳改編劇本、最佳視覺效果、最佳美術設計和最佳原創電影歌曲。電影改編自同名電子遊戲,但是也匯集了白色恐怖時期一些真實事蹟,提醒人們珍惜今天社會中的自由。值得一提的是,這部電影在中國網站中被完全封殺,也自然的引起人們對電影的好奇。

雖然是以驚悚片種登陸美國,但其實恐怖鏡頭不多。當中一些代表憲兵的怪物,在造型方面,帶鏡子的臉龐,似乎是要人們反思自己的所有作為。但其實當中更具危險的,是口說愛國卻手持槍支、殘酷無情的人。而更加叫人害怕的,是那些隱藏在你我身邊,濫用現有體制來暗中向人施暴的人。

《返校》英文片名是《Detention》,要人們向內心發問,自己做人的原則。滿分五分中得三分半,值得觀眾欣賞。

電影下星期在南加州Laemmle 戲院開映,不久後預料會轉到串流平台。

電影網頁:https://www.dekanalog.com/films/detention

