影評：台灣白色恐怖年代的驚悚片《返校》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

獲得五座金馬獎的台灣驚悚片《返校》，10月8日終於登陸美國電影院。

1962年的台灣，處於歷史上白色恐怖的時期。國民黨政府在防止共產主義滲入的時候，也鼓勵人民檢舉共方間諜。

中學三年級學生方芮欣，因為家中失和，由音樂老師殷翠涵介紹她給輔導老師張明暉。兩位老師也是一個閱讀禁書讀書會的創辦人，但是張明暉和方芮欣也產生了師生戀。在殷翠涵的勸阻下，張明輝和女學生方芮欣分手。於此同時，方芮欣見到父親被憲兵帶走。被施於家暴的母親口說是菩薩保佑，但是方芮欣卻也知道這和母親做出政治指控有關。方芮欣想到告發殷翠涵，但事件也導致讀書會的所有學生被逮捕、處決。方芮欣能否克服自身的內疚？

兩年前在台灣上映的影片取得輝煌的票房紀錄，並獲得五座金馬：徐漢強獲得最佳新導演獎，還獲得最佳改編劇本、最佳視覺效果、最佳美術設計和最佳原創電影歌曲。電影改編自同名電子遊戲，但是也匯集了白色恐怖時期一些真實事蹟，提醒人們珍惜今天社會中的自由。值得一提的是，這部電影在中國網站中被完全封殺，也自然的引起人們對電影的好奇。

雖然是以驚悚片種登陸美國，但其實恐怖鏡頭不多。當中一些代表憲兵的怪物，在造型方面，帶鏡子的臉龐，似乎是要人們反思自己的所有作為。但其實當中更具危險的，是口說愛國卻手持槍支、殘酷無情的人。而更加叫人害怕的，是那些隱藏在你我身邊，濫用現有體制來暗中向人施暴的人。

《返校》英文片名是《Detention》，要人們向內心發問，自己做人的原則。滿分五分中得三分半，值得觀眾欣賞。

電影下星期在南加州Laemmle 戲院開映，不久後預料會轉到串流平台。

電影網頁：https://www.dekanalog.com/films/detention

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“Detention” Review: A morality tale set in Taiwan’s White Terror era

“Screening Room” reviews “Detention”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website： https://www.dekanalog.com/films/detention

In Laemmle theatres in Southern California, and in select cities nationwide from October 8.