Santa Clara大學全新STEM大樓最近完工投入使用（視頻）

Santa Clara大學全新的STEM大樓最近完工投入使用,帶您參觀這個最先進的跨學科設施。

Santa Clara大學全新的STEM大樓(Sobrato Campus for Discovery and Innovation)佔地27萬平方英尺,耗資超過3億美元建造,將工程學院、藝術與科學學院結合在一起。

Santa Clara大學電腦科學系主任林楠說:「我們要加強STEM教學,培養多一點STEM學生,因為在美國這個地方,STEM很多人才都是外來人才,美國本身培養的並不夠。」

大樓內有教室、實驗室、研究室、學習和交流空間,以及教職員辦公室,該校電腦科學系主任林楠介紹,整棟建築採光充足,目標是實踐碳零排放,STEM教學大樓旨在促進自發及互動,各部門相互互補多功能團隊,鼓勵自然探索研究,每棟樓都有非正式的合作空間,配有靈活的家具和設備,可用於各種活動。

林楠說:「鼓勵學生不要只是坐在自己的領域裡面專長,要了解不同的領域,鼓勵學生能夠多一點跨學科,一種思維,跟學習不同技能。」

Santa Clara大學今年秋季錄取了1,558名新生,創下建校170年來錄取人數最多的一次。

而林楠所帶領的電腦科學系,更是該校第一大系,Santa Clara大學位於矽谷的中心,該系畢業生都能找到不錯的工作.

林楠說:「光有電腦技能是不夠的,我們要了解電腦對社會的影響,很多人講T模式的教育,就是直的部份指的是深度,橫的部份是指廣度,希望兩個學生都有。」

林楠1989年就進入Santa Clara大學,從助理教授開始,一直升上工學院副院長,現在是系主任,他給年輕人3C建議.

林楠說:「competence,你要有能力,第二個C是communication,你要有溝通的能力,能夠把你所學的東西跟人交流,展現出來,第三個很多人忽略,其實我覺得也很重要,就是connection,就是人際關係,不但跟人溝通,要知道認識誰,要廣泛認識人。」

過去一年由於新冠疫情,學校採取遠距教學,現在恢復面對面授課,新的STEM大樓讓師生多了一個相互交流的地方。

