Santa Clara大學全新STEM大樓最近完工投入使用（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara大學全新的STEM大樓最近完工投入使用，帶您參觀這個最先進的跨學科設施。

Santa Clara大學全新的STEM大樓（Sobrato Campus for Discovery and Innovation）佔地27萬平方英尺，耗資超過3億美元建造，將工程學院、藝術與科學學院結合在一起。

Santa Clara大學電腦科學系主任林楠說：「我們要加強STEM教學，培養多一點STEM學生，因為在美國這個地方，STEM很多人才都是外來人才，美國本身培養的並不夠。」

大樓內有教室、實驗室、研究室、學習和交流空間，以及教職員辦公室，該校電腦科學系主任林楠介紹，整棟建築採光充足，目標是實踐碳零排放，STEM教學大樓旨在促進自發及互動，各部門相互互補多功能團隊，鼓勵自然探索研究，每棟樓都有非正式的合作空間，配有靈活的家具和設備，可用於各種活動。

林楠說：「鼓勵學生不要只是坐在自己的領域裡面專長，要了解不同的領域，鼓勵學生能夠多一點跨學科，一種思維，跟學習不同技能。」

Santa Clara大學今年秋季錄取了1,558名新生，創下建校170年來錄取人數最多的一次。

而林楠所帶領的電腦科學系，更是該校第一大系，Santa Clara大學位於矽谷的中心，該系畢業生都能找到不錯的工作．

林楠說：「光有電腦技能是不夠的，我們要了解電腦對社會的影響，很多人講T模式的教育，就是直的部份指的是深度，橫的部份是指廣度，希望兩個學生都有。」

林楠1989年就進入Santa Clara大學，從助理教授開始，一直升上工學院副院長，現在是系主任，他給年輕人3C建議．

林楠說：「competence，你要有能力，第二個C是communication，你要有溝通的能力，能夠把你所學的東西跟人交流，展現出來，第三個很多人忽略，其實我覺得也很重要，就是connection，就是人際關係，不但跟人溝通，要知道認識誰，要廣泛認識人。」

過去一年由於新冠疫情，學校採取遠距教學，現在恢復面對面授課，新的STEM大樓讓師生多了一個相互交流的地方。

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