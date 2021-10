【KTSF】

中半島San Mateo市發生入屋搶劫案,一名男事主中槍受傷,警方周五發布閉路電視片段,呼籲市民提供線索,協助警方破案。

San Mateo市警方表示,上個月9號星期四下午3時左右,3個匪徒在College Ave 1000號地段等候男事主回家,當事主停好車後,匪徒推事主進入屋內,並用槍柄打事主。

警方指出,當時屋內有另一個男事主,當事主見狀想逃跑時,被其中一個匪徒開槍擊中。

警方表示,3個賊人當時都穿著全黑的衣服和蒙了面,事後乘坐一輛黑色2007年至2012年款Lexus LS460房車逃跑。

警方呼籲附近居民如果有閉路電視片段或資料,與警方探員Paul Pak聯絡,電話是(650) 522-7660。

