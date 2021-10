【KTSF】

根據美國地質研究所(USGS),周五傍晚約7時15分,東灣發生地震,震級為3.2級,震央位於San Leandro以北約1.9英里處,距離奧克蘭西北方約5英里。

這次的地震可能與Hayward斷層有關,沒有傷亡報告傳出。

