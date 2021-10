【KTSF】

周六的Powerball頭獎獎金已經達到6.35億美元,這是美國樂透歷史上第10高的獎金。

這也是Powerball的歷史上第六高的頭獎獎金,自6月初佛州的一名彩民贏得2.85億美元之後,Powerball的獎池就一直在不斷增長,現在已經是連續39次沒有開出頭獎。

贏得本星期六Powerball頭獎的機率是2.92億分之一,Powerball官方估計,6.35億美元的頭獎,實際現金價值為4.5億美元。

