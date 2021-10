10月份市場上通常有哪些商品打折促銷

【KTSF】

踏入10月,帶您看看進入10月份,市場上通常有哪些商品打折促銷。

10月份通常是購買汽車、烤肉爐和Halloween裝備的最佳季節,根據Deals News報導,想買車的消費者,可以在10月底入手,因為屆時是車行要做年度結算,看是否有達到銷售額度和目標的時候。

今年雖然受到晶片短缺影響,情況跟往年不同,車價水漲船高,不過對於一些銷售疲弱的車款,還是有促銷的空間。

另外,隨著10月的到來,烤肉爐也開始降價,去年10月最低折扣可達五折。

Halloween雖然還未登場,零售業者已經開始打折促銷相關產品,以便月底之前要清空貨價。

Target、eBay和Wayfair月底最低都能下到3.5折,至於10月份當季蔬果也會比較便宜,像是蘋果、蔓越莓、南瓜、番薯等,而10月也是全國Pizza月,可以留意業者推出的免費pizza活動。

