10月份市場上通常有哪些商品打折促銷

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踏入10月，帶您看看進入10月份，市場上通常有哪些商品打折促銷。

10月份通常是購買汽車、烤肉爐和Halloween裝備的最佳季節，根據Deals News報導，想買車的消費者，可以在10月底入手，因為屆時是車行要做年度結算，看是否有達到銷售額度和目標的時候。

今年雖然受到晶片短缺影響，情況跟往年不同，車價水漲船高，不過對於一些銷售疲弱的車款，還是有促銷的空間。

另外，隨著10月的到來，烤肉爐也開始降價，去年10月最低折扣可達五折。

Halloween雖然還未登場，零售業者已經開始打折促銷相關產品，以便月底之前要清空貨價。

Target、eBay和Wayfair月底最低都能下到3.5折，至於10月份當季蔬果也會比較便宜，像是蘋果、蔓越莓、南瓜、番薯等，而10月也是全國Pizza月，可以留意業者推出的免費pizza活動。

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