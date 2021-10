默克新藥有望成首種新型肺炎口服藥

【有線新聞】

美國默克藥廠指,公司新研發的藥物對治療新型肺炎有顯著功效,正向當局申請批核,有望成為首款獲批的口服藥。

默克藥廠、即香港等地部分人所稱的默沙東公司發布對新藥物莫那比拉韋,第3期臨床試驗的中期分析數據,發現這種因應疫情新研發的藥物,可降低新型肺炎患者住院或死亡的風險約50%。

數據來自全球各地參與試驗的775名病人,剔除個別不適合的病例後,服藥及服用安慰劑的病人各佔約一半,在試驗開始29天內,藥物組住院或死亡的人有7.3%,安慰劑組則有14.1%,比率約為藥物組的兩倍,29天後,藥物組再沒有人死亡,安慰劑組則有8人。

默克根據相關數據向美國食品及藥物管理局申請緊急使用許可,莫那比拉韋有望成為首種新型肺炎口服藥,至於之前已獲批核的瑞德西韋則是以注射使用。

