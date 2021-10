【KTSF】

Alameda縣警部門週三搗破加州最大規模的非法大麻種植場。

Alameda縣警是在東灣執行搜查令,在一個地點發現這個大規模的室內大麻種植設施,當局表示,種植活動有組織性,並複雜運作,盈利在數千萬以上。

當局在這設施搜獲了10萬棵大麻,並起獲一千萬的現金,而這種植設施投入的器材也超過百萬。

