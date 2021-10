【KTSF】

南灣Los Altos一所高中周五出現炸彈威脅而一度關閉,當局立即疏散學生,所幸只是虛驚一場。

根據聖塔克拉拉縣消防局表示,周五上午接近11點,Los Altos高中因為炸彈威脅而關閉,當局立即疏散校內所有學生和教職員,並將大多數學生暫時轉移到校園的體育設施,校園附近的Almond Avenue一度封路,目前所有人員都已離開。

Mountain View Voice報導稱,有人早上8點多打電話給學校,說校園內有爆炸裝置,校方立即報警,不過警方在搜索校園之後並未找到爆炸物,虛驚一場。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。