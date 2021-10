高院大法官Brett Kavanaugh確診新型肺炎

【KTSF 江良慧報導】

聯邦最高法院大法官Brett Kavanaugh周四晚接受新型肺炎檢測時驗出陽性反應,不過最高法院表示,大法官Kavanaugh已經接種完整疫苗,而且也沒有任何病徵。

最高法院的發言人表示,所有大法官在星期一早上私下開會討論一些要求複核的申請前,已經檢測了一次,當時所有大法官都驗出陰性,但由於要在周五早上出席大法官Amy Coney Barrett的授職儀式,所以56歲的Kavanaugh周四晚再次接受檢測,結果被驗出是陽性。

Kavanaugh的妻女都已經打齊針,而且周四晚檢測都是陰性。

由於新型肺炎疫情,最高法院過去18個月都沒有讓律師親自出庭辯論,不過原定在星期一就會有律師再次到法庭,在大法官面前就一些案件提出他們的論據,目前不知道Kavanaugh確診,是否會對此造成影響。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。