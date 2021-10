【KTSF】

美國再發生校園槍擊案,德州休斯敦一間特許公立中學一名行政人員中槍受傷,當局已經拘留涉嫌開槍的疑犯。

事發在休斯敦西南面的YES Prep Southwest中學,警方在上午11時45接報,指有人用散彈槍打爛學校的玻璃門進入校內,之後再開槍打傷一名行政人員,事件中沒有其他人受傷。

涉嫌開槍的人是一個25歲的非洲裔舊生,目前未知道他為甚麼要開槍,而中槍的傷者就傷勢嚴重,要做手術。

事發時校內大約過千名6至12年級學生,事後警方安排了學校附近兩處地方讓家長來把他們的子女接走。

