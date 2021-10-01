舊金山市參事楊馳馬宣佈角逐加州第17選區眾院議席（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）市長布里德周三委任加州眾議員邱信福為下一任的市府律師，而他目前代表的加州眾議院第17選區，也就是舊金山東部地區，將在140天內舉行特別選舉，現時有4位候選人宣佈競逐該席位。

舊金山市參事楊馳馬（Matt Haney）宣佈，他將會競逐州眾議員的席位，他承諾一旦當選，將會集中在疫情經濟復蘇，幫助華裔小商業恢復。

楊馳馬說：「州府對華裔居民做得不夠，現時有大筆小商業援助，租務援助，失業援助等服務，華裔社區都收不到，代表該區的州眾議員需要為他們爭取。」

他都承諾當選後，打擊針對亞裔的仇恨罪案，包括增加識講中文的雙語警員。

楊馳馬說：「公共安全上，我要增加警員巡邏，種族更多元化的警員，我在舊金山有做到，這不是意識形態的問題，是要大家安全。」

另外，他又會繼續透過州眾議會，增加房屋和無家可歸者服務。

邱信福計劃在11月1日接任市府律師，暫時未遞辭職信，其他宣佈競逐的人，包括前舊金山市參事David Campos、舊金山市立大學財政主任Thea Selby，以及商人Bilal Mahmood。

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