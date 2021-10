舊金山市參事楊馳馬宣佈角逐加州第17選區眾院議席（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市長布里德周三委任加州眾議員邱信福為下一任的市府律師,而他目前代表的加州眾議院第17選區,也就是舊金山東部地區,將在140天內舉行特別選舉,現時有4位候選人宣佈競逐該席位。

舊金山市參事楊馳馬(Matt Haney)宣佈,他將會競逐州眾議員的席位,他承諾一旦當選,將會集中在疫情經濟復蘇,幫助華裔小商業恢復。

楊馳馬說:「州府對華裔居民做得不夠,現時有大筆小商業援助,租務援助,失業援助等服務,華裔社區都收不到,代表該區的州眾議員需要為他們爭取。」

他都承諾當選後,打擊針對亞裔的仇恨罪案,包括增加識講中文的雙語警員。

楊馳馬說:「公共安全上,我要增加警員巡邏,種族更多元化的警員,我在舊金山有做到,這不是意識形態的問題,是要大家安全。」

另外,他又會繼續透過州眾議會,增加房屋和無家可歸者服務。

邱信福計劃在11月1日接任市府律師,暫時未遞辭職信,其他宣佈競逐的人,包括前舊金山市參事David Campos、舊金山市立大學財政主任Thea Selby,以及商人Bilal Mahmood。

