【KTSF】

中半島Daly City警方搗破一個非法賭場,拘捕了4個人。

Daly City警方在社交網站 發布消息指出,警方的滅罪小組、探員和機動部隊清晨5時在Monterey Ave一個住宅執行搜查令,發現裡面用來做非法賭場,有投幣的賭博機器。

警員搜獲大量現金、毒品以及槍械,警方拘捕了4個成年人,他們被關押,面對多項與毒品、槍械和非法賭博有關的控罪。

