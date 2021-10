美國預測新型肺炎確診者住院人數將連續三星期下降

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)最新一項預測指,新型肺炎確診者住院人數將連續三星期下降,但市民仍然不可鬆懈,當局擔心冬季會令疫情捲土重來。

白宮首席抗疫專家Anthony Fauci說:「我們開始看到確診數字正在下降,但這不是避針的藉口。」

這個無疑是一項震奮人心的消息,CDC指在預測中,新型肺炎確診者住院人數將連續三星期有下降趨勢,有些州份,例如肯塔基州已經報告,ICU的入住率亦隨即下降。

肯塔基州長Andy Beshear說:「我們正在下降,不僅基於病毒,還基於我們對它的應對,市民打針並戴口罩,我們希望繼續推進。」

另外在喬治亞州,確診數字及住院人數亦同樣有下降跡象,但是喬治亞州當局指,即使是這樣,但可能很快就會出現另一個駭浪。

喬治亞州長Brian Kemp說:「鑑於我們今年病例和住院人數的增長,時間上與去年的增長相似,我們可以假設,冬季也可能出現增長。」

Johns Hopkins大學數據指出,平均每天近兩千人死於新型肺炎。

而西維珍尼亞州長敦促民眾必須接種疫苗,以對付Delta變種病毒威脅。

西維州州長Jim Justice說:「我們現時幾乎在風暴中心處於巔峰水平。」

