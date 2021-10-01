美國預測新型肺炎確診者住院人數將連續三星期下降

【KTSF 朱慧琪報導】
聯邦疾控中心（CDC）最新一項預測指，新型肺炎確診者住院人數將連續三星期下降，但市民仍然不可鬆懈，當局擔心冬季會令疫情捲土重來。
白宮首席抗疫專家Anthony Fauci說：「我們開始看到確診數字正在下降，但這不是避針的藉口。」
這個無疑是一項震奮人心的消息，CDC指在預測中，新型肺炎確診者住院人數將連續三星期有下降趨勢，有些州份，例如肯塔基州已經報告，ICU的入住率亦隨即下降。
肯塔基州長Andy Beshear說：「我們正在下降，不僅基於病毒，還基於我們對它的應對，市民打針並戴口罩，我們希望繼續推進。」
另外在喬治亞州，確診數字及住院人數亦同樣有下降跡象，但是喬治亞州當局指，即使是這樣，但可能很快就會出現另一個駭浪。
喬治亞州長Brian Kemp說：「鑑於我們今年病例和住院人數的增長，時間上與去年的增長相似，我們可以假設，冬季也可能出現增長。」
Johns Hopkins大學數據指出，平均每天近兩千人死於新型肺炎。
而西維珍尼亞州長敦促民眾必須接種疫苗，以對付Delta變種病毒威脅。
西維州州長Jim Justice說：「我們現時幾乎在風暴中心處於巔峰水平。」
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