國會參眾兩院表決通過臨時撥款法案 避免政府停擺（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

國會參眾兩院在周四最後限期,先後表決通過臨時撥款法案,避免了政府停擺,法案不包含備受爭議的債務上限條款。

參議院民主黨領袖舒默宣布,共和黨作出一些修改之後,參議院全院在周四下午表決,以65票對35票的大多數票,通過臨時撥款法案,隨後法案也以254對175票,在眾議院順利過關,下一步是總統簽署生效,令政府繼續維持運作至12月3日。

法案也包含提供286億元災難救援基金,給受極端天氣影響的州份,以及撥款63億元,進一步救助阿富汗難民。

由於受到共和黨人堅決反對,因此法案並不包含任何條款去暫停或提高債務上限。

參議院共和黨領袖麥康尼繼續堅持,他的協商小組不會贊成提高債限,或任由民主黨人單獨去做,因為他們擔心,民主黨人意圖通過數以萬億元計在社會福利和氣候政策方面新的開支,雖然提高債限也可以用來支付,過去兩黨留下來的債務。

麥康尼說:「在政府撥款方面,共和黨人提出乾淨議案,除去有毒的債限提高,這就是我們今天要通過的。」

雖然這項臨時撥款法案剔除了債限條款,但參議院民主黨領袖舒默表示,共和黨明白到政府停擺所帶來的災難,也應該清楚明白,美國債務下月中會去到上限,如果國會不採取行動,令國家債務出現違約的話,情況就會更差。

眾議長普洛西表示,仍會繼續推進債限談判。

普洛西說:「我沒有打算不做任何東西,我計劃積極向前推進。」

財長耶倫指出,美國舉債期限到10月18號,到時國會仍不同意提高債限,美國就會發生歷來首次債務違約,自上世紀60年代以來,國會已經78次暫停債務上限,令財政部可以發債應付到期債務,美國政府從未發生過債務違約,一般認為這次也是如此。

