醫學界呼籲孕婦接種新冠疫苗

【KTSF 朱慧琪報導】

各界醫學團體正打算呼籲孕婦接種新冠疫苗。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說:「你可以通過接種疫苗,來保護懷孕中的你和胎兒。」

CDC疾控中心指,目前只有31%的孕婦完成接種新冠疫苗。

截止9月27日,已有超過12.5萬孕婦確診新型肺炎,當中包括2.2萬孕婦需要住院,超過161名孕婦死亡,單單只是8月,已經有22名孕婦確診後死亡。

Fauci說:「我們不想看到婦女因為某種原因,在懷孕或計劃懷孕時,對接種疫苗還是猶豫不決,然後對其懷孕有不良影響。」

CDC疾控中心指,確診不單只會影響到孕婦,也可能導致早產,或嬰兒出生時就會得病,到時候,嬰兒必須送到新生兒重症監護室,此外還有其他不良妊娠结局,比如難產。

CDC疾控中心重申,接種疫苗是百分百安全有效。

CDC疾控中心總監Rochelle Walensky說:「我們有數據表明,無論在懷孕或哺乳期間,任何時候接種疫苗都安全有效,對母嬰兒都無不良反應。」

