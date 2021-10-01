加州周四起要求所有醫護人員接種新型肺炎疫苗

【KTSF 馮政浩報導】

加州由周四開始，要求所有醫護人員接種新型肺炎疫苗，而南灣聖荷西市府員工也要打齊針才可以上班，除非有醫療或宗教理由豁免。

加州由周四開始，要求所有醫護人員接種新型肺炎疫苗，除非因為醫療問題或宗教原因才可以豁免，不過這些僱員如果上班，仍然要每星期兩次檢測病毒，以及戴口罩。

舊金山（三藩市）加州大學Monica Ghandi醫生說：「我們接種疫苗以保護他人，我們周圍有脆弱、年長及免疫缺陷的病人，有年年紀大的病人，這些疫苗安全有效，有需要強制醫護人員接種。」

一項向加州十多個醫療系統做的調查指出，大部分的醫療機構僱主表示，到這個星期，員工的疫苗接種率達到九成或以上，而有數百以至到數千名員工選擇打針。

加州州長紐森在8月初頒下指令，強制醫護人員打針，限期是9月30日，除非獲得豁免，否則不可以上班。

而在南灣聖荷西，周四開始所有市府員工都要打齊針，除非有醫療或宗教原因，這些僱員如果上班就要提交病毒檢測陰性的證明，市府發言人聲稱，大部分的員工已經證明打齊針。

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