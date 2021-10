加州周四起要求所有醫護人員接種新型肺炎疫苗

【KTSF 馮政浩報導】

加州由周四開始,要求所有醫護人員接種新型肺炎疫苗,而南灣聖荷西市府員工也要打齊針才可以上班,除非有醫療或宗教理由豁免。

加州由周四開始,要求所有醫護人員接種新型肺炎疫苗,除非因為醫療問題或宗教原因才可以豁免,不過這些僱員如果上班,仍然要每星期兩次檢測病毒,以及戴口罩。

舊金山(三藩市)加州大學Monica Ghandi醫生說:「我們接種疫苗以保護他人,我們周圍有脆弱、年長及免疫缺陷的病人,有年年紀大的病人,這些疫苗安全有效,有需要強制醫護人員接種。」

一項向加州十多個醫療系統做的調查指出,大部分的醫療機構僱主表示,到這個星期,員工的疫苗接種率達到九成或以上,而有數百以至到數千名員工選擇打針。

加州州長紐森在8月初頒下指令,強制醫護人員打針,限期是9月30日,除非獲得豁免,否則不可以上班。

而在南灣聖荷西,周四開始所有市府員工都要打齊針,除非有醫療或宗教原因,這些僱員如果上班就要提交病毒檢測陰性的證明,市府發言人聲稱,大部分的員工已經證明打齊針。

