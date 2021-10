加州將規定公私校所有學童須接種新冠疫苗才可返校上課

【KTSF】

加州州長紐森周五宣布,當聯邦當局正式通過讓所有年齡組別的人士都可接種新冠疫苗後,加州所有小學至高中學童都必須接種新冠疫苗,成為全美首個實施有關規定的州。

目前,聯邦當局只正式通過16歲或以上人士接種新冠疫苗,12歲至15歲兒童接種疫苗仍處於緊急通過的階段,當聯邦當局正式通過後,屆時在加州入讀公立或私立學校的7至12年級學童,都必須接種新冠疫苗才可到學校上課。

而在聯邦當局正式通過讓5至11歲兒童接種新冠疫苗後,幼稚園至6年級的學童也必須接種疫苗才可返校上課。

學生可基於宗教或健康原因申請豁免,但暫時未知豁免細則為何,而拒絕接種的學生只可以在家上課。

