拜登與國會民主黨團會面就基建法案化解分歧

為了進一步推動兩項龐大的預算開支法案,總統拜登周五前往國會山莊,與國會民主黨團的議員會面,設法化解民主黨內激進派和溫和派的分歧。

1.2萬億元的基建設施法案原定周四晚在國會眾議院表決,但眾議長普洛西宣布押後舉行,以便民主黨內的激進派和溫和派有更多時間談判去達成妥協。

眾議院民主黨內激進派揚言,參議院必須首先通過3.5萬億元社會安全福利法案,他們才會表決1.2萬億元的基建設施法案,而溫和派就認為,3.5萬億元社安法案涉及的金額太龐大,有人提議縮減規模至2.1萬億元,目前兩派的討論仍然陷入僵局。

聯邦民主黨眾議員Pramila Jayapal說:「我們盡力去做,看看進展如何,我不相信有武斷的死線。」

紐約聯邦民主黨眾議員Alexandria Ocasio-Cortez說:「我們需要表決,需要真實,是否需要有免費學前教育,是否要擴大長者的健保,包含有視力和牙科保險。」

總統拜登周五前往國會山莊,與民主黨團內閉門會談,有份開會的眾議員Mike Quigley強調,拜登並無設法改變議員的主意,也沒有要求議員如何去做,而是講出,如果議員太過堅持,將會面對一無所有的風險。

拜登指出,無論花多少時間,都要完成法案的立法程序。

