涉偷走罷免舊金山教委選民請願書 疑犯自首（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過今年5月底，有人在舊金山（三藩市）列治文區偷走罷免幾名舊金山教育委員的選民請願書，涉案疑犯向警方自首。

5月30號星期日，舊金山聯合校區華裔家長林文傑在列治文區Clement街夾3rd Ave舉行的農夫市場，收集罷免3名舊金山教育委員的選民簽名，期間有一個白人男人涉嫌偷走選民簽了名的文件，上面約有20個選民的簽名，林文傑發現後與涉案男子對質，當時有攝影師拍攝到整個過程，最後涉案白人男子交還文件，然後逃離現場。

林文傑（Man Kit Lam）報了警，時隔將近4個月，疑犯Jason Kruta周二在舊金山自首，案件由加州司法部處理。

林文傑說：「首先我感到欣慰，因為已經捉到疑犯，希望正義得以彰顯未來，要跟大家說的就是，這疑犯所偷走的簽名，有我們華裔的簽名，也有選民的資料在上面，我有責任保護，因為我是義工，負責收集簽名，我有責任保護這些簽名

林文傑表示，案中疑犯是舊金山地檢官博徹思的支持者，林文傑6月的時候聘請律師去信舊金山地檢官，要求地檢處終止調查這宗案件，避免涉及利益衝突。

根據州司法部的起訴文件，疑犯Jason Patrick Kruta今年5月30日犯了偷竊罷免請願書的罪行，違反加州選舉法，是一項輕罪。

法庭文件指出，被告有意圖地從派發請願書的人搶走或偷走有多於一人簽名的請願書，被告將於10月28日出庭。

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