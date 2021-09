舊金山市長委任加州眾議員邱信福出任市府律師（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)市長布里德周三委任目前代表舊金山東區的加州眾議員邱信福為下一任的市府律師,他也將成為舊金山歷來首位亞裔市府律師。

曾經是民權律師的邱信福,父母是台灣移民,在波士頓長大,畢業於哈佛大學,自1996年搬到舊金山之後,也擔任過代表華埠的市參事和市參議會主席,目前是代表,舊金山東區的加州眾議員,期間提出關於女性民權、移民權益、同志權益、租戶保護和消費人權益的議案。

布里德說:「他(邱信福)在亞太裔社區的工作,和在疫情期間面對挑戰,展示他對正義和本市的投入,所以我知道他會是一個特別好的市府律師。」

邱信福說:「身為你下一任的市府律師,我將和各決策官員找方法和機會來解決最迫切的問題,如無家可歸、公共安全、氣候變化等,確保市府保持最高標準。」

邱信福將接替擔任市府律師20年的Dennis Herrera,Herrera將成為新任舊金山水力局的總經理。

邱信福說:「我在任市府律師期間,已完成我所希望的,現在是時候面對新的專業挑戰,能夠將這辦公室交給對一個效忠我們宗旨、價值觀和廉正的人,讓舊金山市府律師辦公室能保持至今全國最傑出的公法辦公室。」

邱信福任期將從11月1日開始,而他目前代表的加州眾議院第17選區,也就是舊金山東部地區,將在140天內舉行特別選舉。

目前表示將有意競選空出席位的有代表田德隆區的舊金山市參事楊馳馬、前市參事David Campos、舊金山市立大學校董Thea Selby和創業家Bilal Mahmood。

