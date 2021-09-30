San Mateo縣和紅木城落實建首個無家可歸者臨時庇護中心（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo縣府和紅木城（Redwood City）市府經過長達一年的討論，終於達成協議，落實有關興建首個無家可歸者臨時庇護中心方案。

San Mateo縣府和紅木城市府分別都一致表決通過，在Redwood City警局後面的1469號Maple Street，這片大約2.5英畝的土地興建無家可歸者臨時庇護中心，提供240個床位，中心裡面有共用廚房和公園等，也會提供跟進服務，為無家可歸者尋找長期住屋等。

中心預料明年3月開始施工，明年年尾落成，縣府希望尋求州府的Project Homekey財政援助。

該片土地原本是由紅木城市府擁有，市府同意跟San Mateo縣府交換附近的1580號Maple Street土地，此外協議又提到將海旁附近10英畝用地，建立公園等的公共康樂空間。

去年有居民投訴該項目社區參與度不夠，不滿政府會議閉門進行和落實，因此方案一度擱置。

San Mateo縣府表示，2019年時，縣內有1500人無家可歸，其中最多在Redwood City。

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