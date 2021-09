San Mateo縣和紅木城落實建首個無家可歸者臨時庇護中心（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中半島San Mateo縣府和紅木城(Redwood City)市府經過長達一年的討論,終於達成協議,落實有關興建首個無家可歸者臨時庇護中心方案。

San Mateo縣府和紅木城市府分別都一致表決通過,在Redwood City警局後面的1469號Maple Street,這片大約2.5英畝的土地興建無家可歸者臨時庇護中心,提供240個床位,中心裡面有共用廚房和公園等,也會提供跟進服務,為無家可歸者尋找長期住屋等。

中心預料明年3月開始施工,明年年尾落成,縣府希望尋求州府的Project Homekey財政援助。

該片土地原本是由紅木城市府擁有,市府同意跟San Mateo縣府交換附近的1580號Maple Street土地,此外協議又提到將海旁附近10英畝用地,建立公園等的公共康樂空間。

去年有居民投訴該項目社區參與度不夠,不滿政府會議閉門進行和落實,因此方案一度擱置。

San Mateo縣府表示,2019年時,縣內有1500人無家可歸,其中最多在Redwood City。

