San Leandro捷運站附近推新可負擔房屋

【KTSF 黃恩光報導】

東灣San Leandro捷運站附近有新推出可負擔房屋，現正接受申請，為中低收入人士而設，最低月租是770元。

Loro Landing可負擔房屋，位於San Leandro大道1604號，就近捷運站，步行也去得到，現正有30個全新可負擔出租單位接受申請，包括套房、一睡房，以及兩睡房單位，接受低收入以及中等收入人士申請，有三個一睡房以及三個兩睡房單位，為地區收入中位數30%的低收入人士而設，月租分別為770元，以及924元。

以兩人住戶為例，年收入不能超過32,880元。

至於為中等收入人士而設的出租單位，月租由1,198元至1,849元不等，收入限制方面，以兩人住戶為例，年收入不能超過65,760元，Alameda縣居民或在縣內工作的人士有優先。

大廈設有花園、交誼室、電腦室和洗衣房，每個單位有電爐頭、雪櫃和空調設備。

申請截止時間是10月8日下午4時，查詢如何網上申請，可到Alameda縣房屋局網站，網址：housing.acgov.org/listings