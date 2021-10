San Leandro捷運站附近推新可負擔房屋

【KTSF 黃恩光報導】

東灣San Leandro捷運站附近有新推出可負擔房屋,現正接受申請,為中低收入人士而設,最低月租是770元。

Loro Landing可負擔房屋,位於San Leandro大道1604號,就近捷運站,步行也去得到,現正有30個全新可負擔出租單位接受申請,包括套房、一睡房,以及兩睡房單位,接受低收入以及中等收入人士申請,有三個一睡房以及三個兩睡房單位,為地區收入中位數30%的低收入人士而設,月租分別為770元,以及924元。

以兩人住戶為例,年收入不能超過32,880元。

至於為中等收入人士而設的出租單位,月租由1,198元至1,849元不等,收入限制方面,以兩人住戶為例,年收入不能超過65,760元,Alameda縣居民或在縣內工作的人士有優先。

大廈設有花園、交誼室、電腦室和洗衣房,每個單位有電爐頭、雪櫃和空調設備。

申請截止時間是10月8日下午4時,查詢如何網上申請,可到Alameda縣房屋局網站,網址:housing.acgov.org/listings