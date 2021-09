【KTSF】

聖荷西週二晚4名青少年開車發生致命車禍。

警方表示,週二晚上大約10點10分,4名少年開著一輛灰色本田Civic轎車,在Gurdwara Avenue快速南向行駛,轎車撞到雙向車道中間的樹,翻轉到北向道路,其中一名乘客當場死亡,司機和另外兩名乘客送院醫治,兩名乘客有生命危險。

這是聖荷西今年的第46起致命車禍和47個車禍死者。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。