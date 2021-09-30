聖荷西市議會通過決議案就1887年華埠縱火案道歉（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市議會周二通過決議案，為1887年華埠縱火案正式道歉，周三在原址上舉行紀念儀式。

聖荷西市長Sam Liccardo說：「這個決議案是聖荷西市議會和市府對華裔移民及後代道歉，對不公正的歧視尋求寬恕並承諾批准通過道歉。」

周三的正式道歉儀式在聖荷西市中心Fairmont酒店旁邊的廣場舉行，Liccardo親自宣讀道歉決議文，多位華裔民選官員出席。

華裔歷史學家虞容儀芳（Connie Young Yu）、中華歷史文化協會創辦人黃瓊香等人，代表接受聖荷西市府的道歉，她們兩人的祖父從中國來美國，就落腳在聖荷西Market街上的中國城。

虞容儀芳說：「我要對聖荷西說，接受你們的道歉，接受決議案。」

黃瓊香說：「我今天代表所有的華裔社區，我謝謝你們，我現在心臟還在跳動，但非常的驕傲，所有的社區聚集在一起，在友誼及和解的精神下，不要再有仇恨亞裔。」

聖荷西曾經有過5個華埠，因為當時許多華裔移民在這裡的農場及果園工作，第一個就是在周三儀式舉行的市場街，還有在Vine街、二街、Woolen Mills和Heinlenville，1887年遭人縱火夷為平地後，聖荷西就再也沒有重建華埠。

聖荷西Fairmont酒店的左側後面一個排匾上面，寫著聖荷西華埠被焚紀念，這裡曾經是當年舊金山以南最大的華埠，後來被人縱火焚毁，歷史學家虞容儀芳的祖父當年就親眼目睹這場火災。

虞容儀芳說：「我的祖父11歲時來到市場街的中國城，在排華法案的前一年，火災發生時他就在這裡，目睹聖荷西歷史上最殘酷的大火，他說就是為了要把華人趕走。」

虞容儀芳的孫女陪她一起來參加紀念儀式，也將周二的活動紀錄下來，她說聖荷西中國城被燒毁了，但是這段歷史會會一代一代的傳下去。

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