聖荷西市議會通過決議案就1887年華埠縱火案道歉（視頻）

聖荷西市議會周二通過決議案,為1887年華埠縱火案正式道歉,周三在原址上舉行紀念儀式。

聖荷西市長Sam Liccardo說:「這個決議案是聖荷西市議會和市府對華裔移民及後代道歉,對不公正的歧視尋求寬恕並承諾批准通過道歉。」

周三的正式道歉儀式在聖荷西市中心Fairmont酒店旁邊的廣場舉行,Liccardo親自宣讀道歉決議文,多位華裔民選官員出席。

華裔歷史學家虞容儀芳(Connie Young Yu)、中華歷史文化協會創辦人黃瓊香等人,代表接受聖荷西市府的道歉,她們兩人的祖父從中國來美國,就落腳在聖荷西Market街上的中國城。

虞容儀芳說:「我要對聖荷西說,接受你們的道歉,接受決議案。」

黃瓊香說:「我今天代表所有的華裔社區,我謝謝你們,我現在心臟還在跳動,但非常的驕傲,所有的社區聚集在一起,在友誼及和解的精神下,不要再有仇恨亞裔。」

聖荷西曾經有過5個華埠,因為當時許多華裔移民在這裡的農場及果園工作,第一個就是在周三儀式舉行的市場街,還有在Vine街、二街、Woolen Mills和Heinlenville,1887年遭人縱火夷為平地後,聖荷西就再也沒有重建華埠。

聖荷西Fairmont酒店的左側後面一個排匾上面,寫著聖荷西華埠被焚紀念,這裡曾經是當年舊金山以南最大的華埠,後來被人縱火焚毁,歷史學家虞容儀芳的祖父當年就親眼目睹這場火災。

虞容儀芳說:「我的祖父11歲時來到市場街的中國城,在排華法案的前一年,火災發生時他就在這裡,目睹聖荷西歷史上最殘酷的大火,他說就是為了要把華人趕走。」

虞容儀芳的孫女陪她一起來參加紀念儀式,也將周二的活動紀錄下來,她說聖荷西中國城被燒毁了,但是這段歷史會會一代一代的傳下去。

