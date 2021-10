【KTSF】

北灣Santa Rosa周四清晨時分發生黎克特制3.2級地震,不少居民從睡夢中驚醒。

美國地質研究所(USGS)的資料顯示,地震清晨5時45分左右發生,震央位於Santa Rosa以東約兩英里,地震深度接近6英里,屬淺層地震。

地震發生後,不少居民報告有強烈震感,北灣Sebastopol、Windsor和Rohnert Park的居民也感到地震。

地震沒有造成傷亡或財物損失。

