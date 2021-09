【KTSF 馮政浩報導】

馬里蘭州Annapolis市星期三有7名高中生涉嫌用刀刺傷另外兩名學生。

事件發生在星期三早上8時半左右的Annapolis高中,當時據稱有兩批學生發生打鬥,其中兩人被刀刺傷,他們被送到醫院救治,傷勢無生命危險。

校方扣留懷疑涉案的7名持有武器學生。

調查員表示,所有涉及者都未滿18歲,他們相信是校園以外事故,導致打鬥。

事故發生後,當局一度封鎖Annapolis高中校園,大約在早上10時15分解封。

學校所在地的Anne Arundel縣,是禁止在校內攜帶,包括小刀在內的任何武器。

