聯邦政府撥款資金周五將用盡 參院周四將表決撥款法案

【KTSF 張麗月報導】

聯邦政府的撥款資金星期五將會用盡,如果國會在限期內不通過撥款法案,聯邦政府就會在星期五停擺。

聯邦政府星期五就會用盡資金,正面臨關閉的危險,參議院領袖正設法加快審議,眾議院已通過的臨時撥款法案,避免聯邦停擺。

民主黨團內的消息來源透露,撥款法案最快在周四表決,這項法案建議撥款資助政府繼續運作至12月3日,並暫停債務上限,令政府可以繼續借錢周轉,以免發生債務違約。

法案也包含緊急災難救援資金,以及撥款數以十億元用來安置阿富汗難民。

民主黨人希望兩黨合作達成共識,避免政府運作停頓。

參議院多數黨領袖舒默說:「我們正盡力避免停擺,我們應該全院表決,希望共和黨人與我們合作。」

不過兩黨對於法案的內容意見分歧,例如參議院共和黨人阻擋民主黨人將資助政府的撥款與暫停債務上限綑綁在同一條法案裡面。

參議院少數黨領袖麥康尼說:「我們共和黨人不會投票贊成提高債務上限。」

民主黨人因此在最新版本的撥款法案裡面剔除債務上限條款,即是將撥款法案與債限問題分開處理,如果撥款法案不獲通過,所有聯邦機構就會受到影響,聯邦商業借貸和房屋貸款申請可能會押後,軍人以及聯邦運輸安全管理局超過5萬名員工將會沒有糧出,國家公園的訪客服務會暫停,博物館也會關閉。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。