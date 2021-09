美國新型肺炎確診者及死亡人數有下趺趨勢

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)表示,在四週內的預測中,新型肺炎確診者死亡人數有下趺的趨勢。

這個自從6月後首次在預測中顯示死亡數字有下跌的趨勢。

報告預測截止10月23日,美國的染疫死亡人數會介乎72.4萬到 75.3萬人,而目前的累計染疫死亡人數略多於69.3萬。

CDC預計,到10月第三週,確診者的住院人數亦會下降。

而根據衛生部的數據,到週二為止,有超過7.9萬名患者留醫,至於針後反應,CDC表示,加強劑的的針後副作用不會比第二針強,目前少於3分1人通報打第三針後有副作用。

當中最普遍的副作用是注射部位疼痛、疲勞和頭痛,不少經歷過副作用的人士指,副作用足以阻礙他們第二天的正常活動。

CDC重申,針後副作用只是很短暫,有關數據是由2.2萬個已接種Moderna加強劑的人士提供。

