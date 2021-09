眾院將表決1.2萬億元基建法案 共和黨力圖封殺

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院全院周四表決1.2萬億元的基建設施法案,眾議院共和黨領袖正全力試圖封殺這項法案。

1.2萬億元的基建設施方案,在參議院得到兩黨廣泛支持,當中有19名共和黨參議員投下贊成票,在眾議院也預料有12至20名共和黨人將會投贊成票,但不足以抵銷民主黨內大量激進派眾議員的反對。

他們威脅說,如果法案在眾議院全院表決時,並未使用協調形式立法,去擴大社會福利的話,他們就會投反對票,因此基建設施方案的前景仍然不明朗。

另外,眾議長普洛西與參議院民主黨領袖舒默周三在白宮與總統拜登會面,他們在過去一星期幾乎每天都通電話接觸。

拜登也臨時取消原定出訪芝加哥推廣打疫苗針的行程,周三留在白宮,希望遊說國會議員支持通過1.2萬億基建設施,和3.5萬億社會安全福利兩大法案。

不過就算民主黨內也有不同意見,拜登較早時就曾經與民主黨內兩名激進派聯邦參議員會面,遊說他們支持預算開支法案,因為他們認為,3.5萬億元的預算開支涉及的金額太龐大。

