舊金山(三藩市)華埠Stockton街夾Clay街一個PG&E地下電力設施故障,冒出濃煙,導致Stockton街一帶要封路。

舊金山消防局下午1時左右在Twitter上載Citizen拍攝到的片段指出 ,現場位於Stockton街930號,介乎Clay街和Washington街之間,可見一個地下設施的地面上蓋冒出濃煙,消防局要疏散街道上行人和車輛,Stockton街一帶封路。

PG&E證實,是一條地下電纜故障冒出濃煙,PG&E派人到華埠協助消防員,現場位於中央地鐵站對面。

舊金山交通局表示,事件與中央地鐵工程無關,發生故障的電力設施並不供應,中央地鐵的電力對地鐵站沒有影響。

