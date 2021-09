加州州長簽署三法案應對無家可歸問題（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長週三再簽署三個法案,應對加州無家可歸問題。

州長紐森週二簽署31項總值220億關於住屋和無家可歸問題的撥款法案之後,週三再簽署另外9項針對無家可歸問題和精神問題的法案。

紐森是在參觀洛杉磯一個提供緊急入住與照顧服務的設施之後簽署法案。

紐森說:「庇護所提供住宿和支援服務,寄宿與照顧的設施來解決無家可歸問題,這個根本的改變是我們要推廣的。」

週三簽署的法例包括設立加州無家可歸問題跨機構委員會,來協調健康和住屋的相連問題。

加州衛生部長Mark Ghaly是委員會的其中一名主席,這個委員會將接受、審核與批准個別城市和縣府的無家可歸項目,地方政府也將根據6個標準化指標得到所需的進展,以進一步取得撥款。

紐森的220億方案將建44,000個新的住屋單位,和為無家可歸人士提供治療床位,當中也包括30億專注提供最迫切的行為與健康需要的服務,當中包括22,000個治療床位。

