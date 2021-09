美國驅逐逾4千海地無證人士出境

【KTSF】

美國近期驅趕滯留在德州的海地無證人士引發抨擊聲浪,國土安全部周三公布數據表示,自從9月19日以來,美國已經把大約4,600名海地無證人士驅逐出境。

被驅逐的海地難民被送上遣返班機,從德州飛往海地,近期的驅逐行動,主要是因為上萬個以海地難民為主的無證人士本月聚集在德州Del Rio國際大橋,紮營等候移民當局處理他們的返國程序。

這些難民當中,有許多是從2010年海地大地震之後就住在南美洲,隨後偷渡到美國找工作。

國土安全部指出,上週五所有難民都已經離開臨時安置地點,其中部分的人飛回海地,部分的人遷往海關及邊境保護局處理中心,另有數千人則被釋放留在美國。

