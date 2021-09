參院撥款法案磋商陷僵局 聯邦政府面臨停擺

【KTSF 張麗月報導】

國會民主黨人正努力遊說參議院的兩黨議員通過繼續撥款資助聯邦政府的運作,現時這個期限只剩下不足三天時間,否則過了期限,參眾兩院又不通過撥款法案,聯邦政府就會在星期五停擺,目前參議院共和黨人反對拜登政府將撥款法案與債務上限綑綁一起討論,消息來源透露,為了防止政府運作停頓,眾議院民主黨人正考慮將撥款法案與債務上限分開來討論,民主黨人可能單獨分拆出一條新的聯邦撥款法案給國會表決。

眾議院表決通過的這項撥款法案,是附加了暫停債務上限,法案在共和黨人強烈反對下,在參議院無足夠票數提上議程。

財長耶倫警告說,如果到10月中不提高債務上限,美國就會出現債務違約,後果將會令國家陷入金融危機。

耶倫說:「國會急需解決債務上限,否則財政部10月18日前將用盡所有非常措施,美國將面臨史上首次債務違約。」

如果國會不准提高債限,又無預算撥款,美國就會沒有錢支付帳單,社安金也可能押後發放,借貸利率上升,軍人沒有糧出,財長說,美國的信用就會受損。

不過共和黨人揚言,不會支持提高債務上限,以免民主黨人胡亂花錢和加稅。

參議院少數黨領袖麥康尼說:「共和黨人不會支持民主黨人的提高信用限額,以免他們立即大灑金錢,傷害家庭。」

此外,眾議院也在周三表決1.2萬億元基建設施法案,同時另一項3.5萬億元擴大社會安全網福利的預算開支法案也繼續討論中。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。