舊金山(三藩市)州立大學收到「匿名威脅」,周二凌晨封鎖學校,全部改成遠距教學。

校方在Facebook公布學校關閉的消息,校方發言人說,周一晚舊金山州立大學警察查覺到校園內有不明的武裝暴力威脅,發佈到社交媒體上。

隨後該帖文被刪除,但已經被學生和校園社區的其他成員看到並分享,校方表示,由於有”匿名的、非特定的威脅”,親身授課延到上午10點才開始,但8點多,校方說需要更多時間來調查這個”威脅”,所有的活動取消,課程都轉向遠距授課。

包括圖書館在內的所有建築在周二早上仍然關閉,校方也要求寄宿學生留在宿舍內,直到另行通知。

