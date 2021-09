涉在舊金山搶劫多名華裔女子 奧克蘭男子被控搶劫和仇恨罪（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

舊金山(三藩市)地檢處公布一名男子涉嫌搶劫多名亞裔女子,當中部分受害人只講廣東話,該男子被控多項搶劫和仇恨罪。

舊金山地檢官博徹思周二公布,落案檢控20歲的O’Sean Garcia 7項搶劫和企圖搶劫重罪,附帶仇恨犯罪指控。

地檢處表示,被告涉及發生於今年3月至9月期間的7宗搶劫案,所有受害人都是亞裔,當中多數只講廣東話,這些案件都是出於種族動機。

案情指,今年3月13日,Garcia涉嫌一日內搶劫3名婦女,先在晚上約7點半,一名40歲講廣東話的婦女在自家門外被他抓住背包並拉跌,另一人協助搶走背包。

約一小時後,一名18歲女子步行回家途中,一個男人跑近,並企圖搶走女事主的手袋,女事主向男人面部施放胡椒噴霧,導致男人放開手袋並逃走。

半小時後,一名29歲女人也被人企圖搶劫,賊人要求女事主交出手袋,並嘗試抓住女事主的背包,女事主不放手,賊人最終放棄,這3宗案件,都涉及一部紅色私家車。

3月20日下午5時45分,兩個男人搶劫一名52歲只講廣東話的女人,該兩個男人要搶走女事主的手袋,但女事主不放手,女事主被推跌和拖行,最終賊人搶走手袋,並坐車離開。

8月5日,被告Garcia涉嫌相隔10分鐘犯下兩宗搶劫案,在早上10時20分,一名36歲只講廣東話的女人,在自家車道被人搶背包,女事主捉緊背包的帶時跌倒大叫,女事主的母親從屋內走出來喝止,兩個賊人事敗坐私家車逃去。

約10分鐘後,一名61歲講廣東話的婦女回家途中被人從後搶走手袋。

最近一宗搶劫案發生在9月21號下午約5時55分,一名27的華裔女人離開自己的車時,被人搶走背包,背包內的手提電腦有定位追蹤功能,讓警方追蹤到其位置,並拘捕Garica。

博徹思表示,不會容忍仇恨或暴力,又呼籲有需要的長者,聯絡安老自助處要求護伴服務。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。