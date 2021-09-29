涉在舊金山搶劫多名華裔女子 奧克蘭男子被控搶劫和仇恨罪（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

舊金山（三藩市）地檢處公布一名男子涉嫌搶劫多名亞裔女子，當中部分受害人只講廣東話，該男子被控多項搶劫和仇恨罪。

舊金山地檢官博徹思周二公布，落案檢控20歲的O’Sean Garcia 7項搶劫和企圖搶劫重罪，附帶仇恨犯罪指控。

地檢處表示，被告涉及發生於今年3月至9月期間的7宗搶劫案，所有受害人都是亞裔，當中多數只講廣東話，這些案件都是出於種族動機。

案情指，今年3月13日，Garcia涉嫌一日內搶劫3名婦女，先在晚上約7點半，一名40歲講廣東話的婦女在自家門外被他抓住背包並拉跌，另一人協助搶走背包。

約一小時後，一名18歲女子步行回家途中，一個男人跑近，並企圖搶走女事主的手袋，女事主向男人面部施放胡椒噴霧，導致男人放開手袋並逃走。

半小時後，一名29歲女人也被人企圖搶劫，賊人要求女事主交出手袋，並嘗試抓住女事主的背包，女事主不放手，賊人最終放棄，這3宗案件，都涉及一部紅色私家車。

3月20日下午5時45分，兩個男人搶劫一名52歲只講廣東話的女人，該兩個男人要搶走女事主的手袋，但女事主不放手，女事主被推跌和拖行，最終賊人搶走手袋，並坐車離開。

8月5日，被告Garcia涉嫌相隔10分鐘犯下兩宗搶劫案，在早上10時20分，一名36歲只講廣東話的女人，在自家車道被人搶背包，女事主捉緊背包的帶時跌倒大叫，女事主的母親從屋內走出來喝止，兩個賊人事敗坐私家車逃去。

約10分鐘後，一名61歲講廣東話的婦女回家途中被人從後搶走手袋。

最近一宗搶劫案發生在9月21號下午約5時55分，一名27的華裔女人離開自己的車時，被人搶走背包，背包內的手提電腦有定位追蹤功能，讓警方追蹤到其位置，並拘捕Garica。

博徹思表示，不會容忍仇恨或暴力，又呼籲有需要的長者，聯絡安老自助處要求護伴服務。

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