國防部將領參院作證 指從阿富汗撤出所有美軍屬錯誤做法

KTSF 張麗月報導

美國國防部3名高級將領周二在國會參議院作證,他們首次公開表示,從阿富汗撤走所有美軍部隊是錯誤的做法,但最終的策略由總統決定。

周二在參議院軍備服務委員會作證的分別是國防部長奧斯汀、參謀長聯席會議主席米利,以及美軍中央司令部司令麥肯時,他們接受議員兩輪質詢之後就舉行閉門聆訊。

兩黨的參議員都批評,美軍撤出阿富汗後出現的混亂,特別是喀布爾機場附近發生敢死炸彈襲擊,造成13名美軍人員喪生。

麥肯時將軍指出,他曾經建議在阿富汗保留2,500名美軍,早在去年秋天,他更主張維持4,500名美軍在阿富汗,他認為撤走全部美軍,將無可避免最終導致阿富汗政府倒台。

他這個講法似乎與總統拜登上個月對媒體所講的有出入,當時拜登聲稱,他的軍事顧問並沒有建議保留地面的美軍人員在阿富汗。

白宮就表示,拜登當時清楚指出,他的軍事顧問在這個問題上意見分歧,白宮又說,軍事顧問也表示,如果保留2,500名美軍在阿富汗,他們將要與泰利班戰鬥,可能還需要不斷增援,而拜登認為,這樣做不合符美國的利益,當然最終由身為三軍總司令的拜登去作決定。

在撤軍行動方面,國防部長奧斯汀承認,整個撤離行動並不完美。

奧斯汀說:「這是美國史上規模最大的空運撤離,在17天內施行,是否完美? 當然不,我們快速從喀布爾撤走這麼多人,在阿富汗境外的中途基地,也出現收容量和核查問題,我們仍盡力撤走想離開的美國人。」

也有議員質問,為何國防部沒有預測得到泰利班的快速倒台,國防部長就表示,是因為他們並沒有完全掌握得到泰利班領導層內部的貪腐和人事變動。

