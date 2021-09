【KTSF】

灣區周三晚吹乾燥而強勁的離岸風,國家氣象局對北灣山區發出紅色火災警告。

受影響的地區主要是Napa縣以及沿著Sonoma縣邊界的山區,紅色火災警告周三晚11時至周四早上11時生效,當局預測會吹北至東北風,風力時速15到25哩,疾風風速高達25到35哩,午夜至周四早上風力最強,由於濕度低,如果有新的火頭會容易蔓延。

氣象局指出,剛剛過去週末的降雨,有助防止沿岸山區發生山火的危險,因此火災警告主要針對內陸的山區。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。