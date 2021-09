流感季節快來臨 專家稱可同時接種流感及新冠疫苗

【KTSF 朱慧琪報導】

流感季節即將來臨,為阻止新型肺炎以及流感同時間入侵大家的生活,除了新冠疫苗外,流感疫苗亦都不可忽視。

新型肺炎確診個案持續上升,令醫院床位仍然處於緊張狀態,同時擔心流感季節會進一步加重醫院的負擔,有衛生專家指,這是他們敦促民眾同時需要接種流感疫苗的原因,擔心如果流感引發另一波嚴重的疾病,情況會非常不樂觀。

國家傳染病研究所所長Anthony Fauci說:「民眾只需要做的是盡快接種流感疫苗。」

白宮首席防疫專家Fauci表示,同一時間分別在兩手臂各接種流感疫苗及新冠疫苗是絕對可以。

與此同時, CDC疾控中心提醒民眾,10月底前是接種流感疫苗的最好時機。

除了少數人外,年齡滿6個月以上的人士都可以接種流感疫苗。

FDA前委員Scott Gottlieb說:「民眾繼續散播新冠病毒,令病毒成為了一個模式,已經變成非季節性,基本上變成第二次流感。」

根據一份最新的民意調查顯示,很多美國人因為新冠病毒放棄了他們的未來,接近79%成人聲稱,新冠病毒會持續長存,因為美國想學習與病毒共存。

