網紅遇害未婚夫仍失蹤 死者父母促自首

已經離世的網紅Gabby Petito,她的父母敦促Gabby的未婚夫Brian Laundrie投案自首,Brian的父母表示,最後一次看見他是在9月14日,Petito家人周二召開了記者會。

Gabby的家人周二向外界展現了他們是多麼想念已故的女兒。

Gabby的母親Nicole Schmidt說:「昨天在我們前方有輛車,貼了懷俄明州的標籤,上面寫著GBZ,Gabby她與我們同在。」

Gabby的親生父母和繼父母已經在身上紋了Gabby設計的圖案,他們說,想時刻與她在一起。

Gabby的家人仍然在為她的死亡尋找答案,並討回公道。

Gabby的家庭律師Richard Stafford說:「Brian一家沒有幫助我們尋找Gabby,他們也肯定不會幫我們找Brian,Brian,我們請求你向FBI,或最近的執法機構自首。」

Gabby的未婚夫Brian據報最後一次露面是在兩個星期以前。

他的父母表示,他離開家時帶了一個背包,說是去自然保護區旅行,3天後,家人報告他失踪了。

周一Brian家人通過律師發表聲明,在聲明中否認他們幫助Brian逃跑,聲明還表示,Brain的父母不知道他的下落,他們關心兒子,並希望FBI盡快找到他。

有媒體指出,質疑Brian父母肯定是錯誤的,現在警方加大力度搜尋Brian,把搜索重點放在他家附近2萬5千英畝的自然保護區中。

8月30日至9月1日,Brian在沒有Gabby的陪伴下回到佛州家中,並在未經允許的情況下,使用他人的提款卡和密碼,聯邦因此下令通緝他。

