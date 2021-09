【KTSF】

中半島Daly City一個住宅後院發現山獅,警方一度向附近一帶居民發出警告。

Daly City警方周二早上6點55分發推文指,在Callan大道4100號路段一個住宅的後院發現一隻山獅,消防部門於是聯絡加州漁獵部,警方一度警告附近居民不要去後院或帶寵物外出散步。

兩個多小時後 ,警方表示,漁獵部人員到場搜索後未有發現,相信山獅已自行離開。

