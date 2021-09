新冠疫情期間僱主給僱員的有薪病假將在9月底到期（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

新冠疫情期間,僱主給僱員的有薪病假將在這個月底到期,周二有勞工醫界人士呼籲立法人員延長有薪病假。

南北加州醫療聯盟的代表指出,許多證明顯示,新冠疫情期間,提供員工有薪病假,對員工的身心健康極有幫助。

Public Health Alliance of SoCal代表Marley Williams說:「有強力證據顯示,帶薪家事假和病假,對家庭和企業來說都是一劑良藥,有了帶薪病假,我們的骨幹工人,可以獲得他們所需的支持,照顧其健康和親人。」

Bay Area Regional Inequitis Intiative代表說:「研究表明工人有足夠的帶薪休假,就不那麼害怕失業和經濟失能,當我們害怕失業和經濟失能,就令人們重返工作崗位,即便在疫情期間。」

加州規定僱主必須給員工一年3天的有薪疫情病假,但如果染上新冠肺炎,要隔離14天,3天有薪病病假根本不足,他們呼籲立法人員能夠繼續延長新冠疫情有薪病假。

不過商業遊說團體則表示,現在是時候結束,因為如果沒有聯邦稅收減免,來抵消他們的成本,許多公司就無法負擔有薪病假,對於一些努力尋找工人的企業主來說,新冠疫情有薪病假結束這也是好消息。

加州從2021年1月1日到2021年9月30日,要求聘用26名或更多員工的僱主因新冠疫情相關原因,為員工提供最多80小時的補充帶薪病假(SPSL),凡感染新冠病毒,或暴露於病毒而需要待在家裡、照顧家人、接受新冠病毒測試,或接種疫苗從副作用中恢復等的員工,都可獲得帶薪病假。

