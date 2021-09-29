新冠疫情期間僱主給僱員的有薪病假將在9月底到期（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

新冠疫情期間，僱主給僱員的有薪病假將在這個月底到期，周二有勞工醫界人士呼籲立法人員延長有薪病假。

南北加州醫療聯盟的代表指出，許多證明顯示，新冠疫情期間，提供員工有薪病假，對員工的身心健康極有幫助。

Public Health Alliance of SoCal代表Marley Williams說：「有強力證據顯示，帶薪家事假和病假，對家庭和企業來說都是一劑良藥，有了帶薪病假，我們的骨幹工人，可以獲得他們所需的支持，照顧其健康和親人。」

Bay Area Regional Inequitis Intiative代表說：「研究表明工人有足夠的帶薪休假，就不那麼害怕失業和經濟失能，當我們害怕失業和經濟失能，就令人們重返工作崗位，即便在疫情期間。」

加州規定僱主必須給員工一年3天的有薪疫情病假，但如果染上新冠肺炎，要隔離14天，3天有薪病病假根本不足，他們呼籲立法人員能夠繼續延長新冠疫情有薪病假。

不過商業遊說團體則表示，現在是時候結束，因為如果沒有聯邦稅收減免，來抵消他們的成本，許多公司就無法負擔有薪病假，對於一些努力尋找工人的企業主來說，新冠疫情有薪病假結束這也是好消息。

加州從2021年1月1日到2021年9月30日，要求聘用26名或更多員工的僱主因新冠疫情相關原因，為員工提供最多80小時的補充帶薪病假（SPSL），凡感染新冠病毒，或暴露於病毒而需要待在家裡、照顧家人、接受新冠病毒測試，或接種疫苗從副作用中恢復等的員工，都可獲得帶薪病假。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。