中央地鐵列車線測試行駛 交通局指車站已近98%完工（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）市長布里德周二視察華埠中央地鐵站，和參與測試列車行駛的活動，交通局局長表示，車站已近98%完工。

市長布里德周二測試目前還在施工的新Muni列車線路，由聯合廣場站華埠中央地鐵站。

她表示，覺得新線路和車站的扶手電梯、升降機、列車隧道等的設施很完善，對未來舊金山的交通感到很興奮。

布里德說：「我知這個項目面對過很多挑戰，有很多人對此列車線失去耐性，但是值得等待。」

新列車線將會連接華埠和漁人碼頭、North Beach，以及舊金山西面等的地區，交通局行政主任表示快將完工，不過仍然要做一年的測試。

交通局行政主任Jeffrey Tumlin說：「我們就快完工, 98%完成度。」

他周二都解釋，華埠中央地鐵站的列車項目之所以多番延誤，是因為項目的難度高和複雜，以及遇上很多不明因素。

Tumlin說：「我們當初不知地底下某類土壤成份，不知道會掘到地下河要處理，所以有些不能預料的因素，令到項目超支15%。」

但他相信新列車會為華埠帶來更快更有效率的交通，中央地鐵站的預計正式通車日期是2022年春季。

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