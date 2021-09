中央地鐵列車線測試行駛 交通局指車站已近98%完工（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市長布里德周二視察華埠中央地鐵站,和參與測試列車行駛的活動,交通局局長表示,車站已近98%完工。

市長布里德周二測試目前還在施工的新Muni列車線路,由聯合廣場站華埠中央地鐵站。

她表示,覺得新線路和車站的扶手電梯、升降機、列車隧道等的設施很完善,對未來舊金山的交通感到很興奮。

布里德說:「我知這個項目面對過很多挑戰,有很多人對此列車線失去耐性,但是值得等待。」

新列車線將會連接華埠和漁人碼頭、North Beach,以及舊金山西面等的地區,交通局行政主任表示快將完工,不過仍然要做一年的測試。

交通局行政主任Jeffrey Tumlin說:「我們就快完工, 98%完成度。」

他周二都解釋,華埠中央地鐵站的列車項目之所以多番延誤,是因為項目的難度高和複雜,以及遇上很多不明因素。

Tumlin說:「我們當初不知地底下某類土壤成份,不知道會掘到地下河要處理,所以有些不能預料的因素,令到項目超支15%。」

但他相信新列車會為華埠帶來更快更有效率的交通,中央地鐵站的預計正式通車日期是2022年春季。

