華埠商戶對列車試行感樂觀 但對何時正式通車仍抱疑問（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山華埠中央地鐵工程延誤了多年，有華埠商戶對列車可以試行感到樂觀，但對於幾時可以正式通車仍然抱有疑問。

華埠商戶Raymond Wong 說：「一日未開，我們也很擔心。」

華埠商戶陳永興說：「我們用了那麼長時間，那麼長的程序，阻擋了華埠經濟這麼久，將近開通，當然高興。」

其中一名商戶邵旗謙就對試車並不太樂觀，他表示，每星期跟交通局開會時，當局都未有明確日期幾時可以正式通車，只是預計明年春季可以完工。

邵旗謙說：「講試車已經講了很久，我們以為已經在試，但我不知今日才正式試車，比想像中又遲。」

他都好擔心即使可以正式通車，能否真正帶動華埠人流，此外又擔心通車後，當局會減少巴士數量，一旦列車出事，會令華埠人流大受影響。

邵旗謙說：「不要這麼快就取消路面巴士，這是我最希望的事，也希望有個緩衝期 會比較好。」

他又指，當局應承在巴士上推廣華埠經濟，但不足夠，未對現承諾，另外他說見到地鐵站外部結構令他不放心，又指出位於附近的臨時巴士站的地板不安全，一直有向交通局反映，但未獲答覆 。

中央地鐵工程2012年開始動工，啟動時間一延再延，如果明年正式啟動，整個工程整整花了十年。

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