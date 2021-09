華埠商戶對列車試行感樂觀 但對何時正式通車仍抱疑問（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山華埠中央地鐵工程延誤了多年,有華埠商戶對列車可以試行感到樂觀,但對於幾時可以正式通車仍然抱有疑問。

華埠商戶Raymond Wong 說:「一日未開,我們也很擔心。」

華埠商戶陳永興說:「我們用了那麼長時間,那麼長的程序,阻擋了華埠經濟這麼久,將近開通,當然高興。」

其中一名商戶邵旗謙就對試車並不太樂觀,他表示,每星期跟交通局開會時,當局都未有明確日期幾時可以正式通車,只是預計明年春季可以完工。

邵旗謙說:「講試車已經講了很久,我們以為已經在試,但我不知今日才正式試車,比想像中又遲。」

他都好擔心即使可以正式通車,能否真正帶動華埠人流,此外又擔心通車後,當局會減少巴士數量,一旦列車出事,會令華埠人流大受影響。

邵旗謙說:「不要這麼快就取消路面巴士,這是我最希望的事,也希望有個緩衝期 會比較好。」

他又指,當局應承在巴士上推廣華埠經濟,但不足夠,未對現承諾,另外他說見到地鐵站外部結構令他不放心,又指出位於附近的臨時巴士站的地板不安全,一直有向交通局反映,但未獲答覆 。

中央地鐵工程2012年開始動工,啟動時間一延再延,如果明年正式啟動,整個工程整整花了十年。

