專家美國確診數字雖回落 但仍走出疫情困境

【KTSF 嚴劍蓉報導】

全美新型肺炎新增確診雖然正在逐漸減少,但專家表示,美國還未走出疫情困境,究竟這波由Delta變種病毒引發的疫情將持續多久?

Grady醫療系統首席醫務總監Robert Jansen醫生說:「每天早上我進來,檢視每位新型肺炎病人,決定誰要用呼吸機,我要報告死亡個案,不幸地, 這已成為日常。」

全國的醫院都疲於應付確診病人,死亡個案持續增加,即使新增確診正在減少。

專家警告,Delta變種病毒仍在傳播。

布朗大學公共衛生學院副院長Megan Ranney說:「我不相信由Delta變種引發的新一波疫情已見頂,我預期全國的確診還會再上升,在未來幾週或幾個月。」

前FDA總監Scott Gottlieb說:「這波疫情會繼續在全國肆虐,不同地區在不同時期個案飇升。」

專家估計年底前疫情會放緩。

Gottlieb說:「這可能是最後一波嚴重的疫情,我想到了感恩節,病毒已走遍全國,這病毒會繼續存在,但患病率會降至可控的水平。」

何謂可控水平呢?這波疫情最高峰時,7日平均日增16萬新個案,聯邦疾控中心(CDC)指,目前平均每日多11萬4千宗確診,專家預期會降至日增約2萬宗。

但要降至這水平,還要靠更多人接種疫苗,他說因為還有很多人未打針,極具傳染力的新型肺炎病毒會令未打針的人染病。

