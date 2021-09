美籍華裔姊弟滯留中國3年後獲准離境

【有線新聞】

美國一對華裔姊弟3年前到中國探親後被禁止出境,至上周六、即華為副董事長孟晚舟返抵中國同一天,該對姊弟突然獲准返回美國。

《紐約時報》報道,一直未能返美的美國公民就是這對姓劉的姊弟。2018年6月隨母親到中國探望病重長輩期間,母親被指涉嫌經濟犯罪遭還柙。

兩姊弟雖無被起訴但禁止出境,據報一直留在上海。他們相信事件與被通緝的父親劉昌明有關,質疑北京企圖藉此迫使劉昌明返國。

這名交通銀行廣州分行前行長兼黨委書記,被指違法發放14億美元貸款,2007年外逃,名列北京「紅色通緝令」百人清單上。

劉昌明一對子女的境況據報獲美國官員和議員關注,多次要求中方放人。最終在華為副董事長孟晚舟獲釋返回中國的同一日,身處中國3年多的劉氏姊弟亦獲放行,已抵達紐約。

兩姊弟的代表律師相信,多得中美元首月初通電話,協助促成這對姊弟獲放行,至於劉氏姊弟的母親仍在中國還柙。

美國國務院僅表示,美國駐上海的領事人員有份協助,歡迎劉氏姊弟回國,會繼續協助被中方任意拘押和禁止出境的美國公民。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。