聯邦臨時撥款及暫時擱置債務上限法案談判續陷僵局

【KTSF 張麗月報導】

關於聯邦臨時撥款以及暫時擱置債務上限談判的法案,周一在國會參議院未能通過程序表決,兩黨的談判仍然陷入僵局。

現時聯邦政府獲得的撥款資金,只足夠維持運作到本月底,因此國會必須通過臨時撥款法案,以維持聯邦的運作,否則聯邦就會停擺。

有關法案上週已在眾議院按黨派路線過關,撥款支持政府運作到12月3號,此外,該法案也暫停聯邦債上限至12月6號,以便政府有錢支付到期債項不至於違約,由於共和黨人不支持,法案周一在參議院未能取得所需的60票,不能提上議程。

參議院共和黨人反對將撥款和債務上限綑綁一起討論,他們也批評民主黨人一意孤行,推動龐大的開支法案,肆無忌憚加稅和亂花錢。

與此同時,民主黨內也有意見,民主黨人正盡力尋求溫和派和激進派議員妥協,但雙方似乎意見分歧。

本星期是總統拜登立法議程中關鍵的一週,因為如果談不攏,聯邦就會在10月1日本週五停擺。

此外,1.2萬億元得到兩黨妥協的基建設施法案已經押後到本週四作最後表決,國會民主黨人也積極推進審議3.5萬億元,有關擴大社會安全網福利的方案。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。