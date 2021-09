R. Kelly被裁定性剝削兒童及敲詐勒索等罪名成立

【KTSF 韓千繪報導】

過去超過25年一直被指控與未成年人士有不當行為的著名R&B歌星R. Kelly,經過7個星期在聯邦法庭的審訊後,被裁定所有控罪,包括性剝削一名兒童、行賄、敲詐勒索和性販賣全部罪名成立,Kelly面對刑期是十年至終身監禁。

紐約東區署理聯邦檢察長Jacquelyn M. Kasulis說:「今天的定罪裁決將永遠把R. Kelly定性為一名掠奪者,利用他的名氣和錢財去捕獵那些年輕、脆弱和沉默的人。」

聲名狼藉的歌星Kelly,被裁定多項性販賣和敲詐勒索罪罪名成立,由7男5女組成的陪審團,聽取了一個月的證供後作出決定。

Kasulis說:「致本案受害人:聽到你們的聲音了,正義也終於得到伸張。」

控方傳召了超過40名證人到紐約Brooklyn法庭作證,證人包括Kelly的前任僱員、前任同居女友和其他人,控方指控Kelly曾經對一些婦女和少女作出身體虐待和性虐待,控方把Kelly描繪成一個犯罪集團的首領,由助手幫忙招攬年輕婦女和少女發生性行為。

辯方就形容控罪是管得太多,說當中很多關係都是雙方同意,辯方傳召了幾名證人作證,他們說從來沒有看過Kelly性侵或虐待人。

在《Surviving R Kelly》這套記錄片後,多名女性出面指控Kelly,當時他曾經有回應說:「他們會形容我為魔鬼,我不是魔鬼。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。