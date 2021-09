Millbrae考慮在El Camino Real加裝自行車線道（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島城市Millbrae考慮在El Camino Real上加裝自行車徑,以及改善十字路口安全。

Millbrae市El Camino大道上南北行車速都相當快,只有在少數交叉口有交通燈,有行人表示,每次過馬路都心驚膽戰。

陳先生說:「這是一個很大問題,因為這裡沒有一個固定的紅燈,就是說給行人過馬路的時候,燈不是固定的,它閃紅燈,就等於stop sign的意思,很多車不是很留意,所以呢,是有點危險性的,這裡過馬路有時需要博一博,不是很安全的。」

2014年到2018年,Millbrae發生3宗跟行人與自行車有關的致命車禍。

Millbrae規劃委員會日前通過在El Camino大道增加自行車徑、減少車道或取消路邊停車位,還建議使用分隔開的自行車徑,與繁忙的主幹道平行。

在改善行人安全方面,該計劃重點介紹了11個十字路口,這些十字路口將加強信號,以及十字路口中間的行人緩衝區。

根據統計,目前Millbrae只有略高於1%的人踏自行車上班,略低於2%的人步行上班,略低於縣平均水平,該市38% 的人口年齡在18歲以下或65歲以上,這些群體的出行選擇可能有限。

這些提案將於10月提交市議會進行表決。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。